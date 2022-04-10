Розмова відбулася у неділю, 10 квітня. Торкнулися різноманітних тем у контексті російської агресії.

До теми Вже запізно для деякої зброї, яку нам постачають партнери, – Зеленський

Про що саме дискутували

Під час розмови Зеленського та Шольца обидва лідери підкреслили, що необхідно виявити всіх винних у військових злочинах. Їх обов'язково слід за це покарати.

Також обговорили антиросійські санкції, оборону та фінансову підтримку України з боку Німеччини.

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