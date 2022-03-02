Зеленский поговорил с премьером Израиля относительно российской агрессии
Источник:Владимир Зеленский в твиттере
Президент Владимир Зеленский продолжает контактировать с мировыми лидерами насчет российской агрессии. Следовательно, он поговорил по телефону с премьером Израиля.
Разговор Зеленского и Нафтали Бенета был о вторжении России на нашу землю. Перед ним президент опубликовал обращение на иврите.
К теме За шесть дней войны – как 30 лет, – Зеленский заявил, что Евросоюз аплодировал Украине стоя
Что сказал Зеленский
Лидер нашего государства в обращении на иврите написал об обстрелах Киева. Обратил внимание на то, что оккупанты безжалостно обстреляли Бабий Яр – мемориальный комплекс жертв Холокоста.
Мы все были обстреляны минувшей ночью в Киеве, и мы все снова погибли в Бабьем Яру от ракетных обстрелов. Хотя мир неизменно обещает "Никогда больше!"
– сказал президент.
Также он обратился ко всем евреям мира, чтобы они не молчали.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!