Зеленский поговорил с премьером Израиля относительно российской агрессии

Президент Владимир Зеленский продолжает контактировать с мировыми лидерами насчет российской агрессии. Следовательно, он поговорил по телефону с премьером Израиля.

Разговор Зеленского и Нафтали Бенета был о вторжении России на нашу землю. Перед ним президент опубликовал обращение на иврите.

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Что сказал Зеленский

Лидер нашего государства в обращении на иврите написал об обстрелах Киева. Обратил внимание на то, что оккупанты безжалостно обстреляли Бабий Яр – мемориальный комплекс жертв Холокоста.

Мы все были обстреляны минувшей ночью в Киеве, и мы все снова погибли в Бабьем Яру от ракетных обстрелов. Хотя мир неизменно обещает "Никогда больше!"

– сказал президент.

Также он обратился ко всем евреям мира, чтобы они не молчали.

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