Розмова Зеленського та Нафталі Бенета була про вторгнення Росії на нашу землю. Перед нею президент опублікував звернення на івриті.

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Що сказав Зеленський

Лідер нашої держави у зверненні на івриті написав про обстріли Києва. Звернув увагу на те, що окупанти безжально обстріляли Бабин Яр – меморіальний комплекс жертв Голокосту.

Ми всі були обстріляні минулої ночі в Києві, і ми всі знову загинули в Бабиному Яру від ракетного обстрілу. Хоча світ незмінно обіцяє "Ніколи більше!"

– сказав президент.

Також він звернувся до всіх євреїв світу, щоб вони не мовчали.



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