Я ему сегодня уже много сказал, – Зеленский об отношениях с Фицо

Владимир Зеленский рассказал, что на полях встречи Европейского совета в Брюсселе поговорил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. По словам президента, он ему "сегодня сказал много".

Об этом украинский лидер отметил во время разговора с представителями СМИ по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, информирует 24 Канал.

Смотрите также Занервировали: что скрывает Фицо, заявляя о прекращении войны и вступлении Украины в НАТО

Зеленский поговорил с Фицо в Брюсселе

Зеленского попросили прокомментировать слова Фицо о том, что приглашение Украины в НАТО "не будет бесплатным", и спросили, общался ли он сегодня с делегацией из Словакии.

Президент Украины подтвердил, что в четверг, 17 июня, общался с Робертом Фицо, а детали разговора останутся "между ними".

Я сегодня господину Фицо уже много всего сказал. Думаю, нам важно поддерживать нормальные отношения между странами. Его страна не в войне – слава Богу, и я желаю его народу мира, чтобы они никогда не видели, что Путин может принести в их страну. Это хорошо, что он этого не чувствует. Но он должен поддерживать нас, иначе ему придется понять. Потому что Путин никогда не остановится, если его не остановить,

– сказал Владимир Зеленский.