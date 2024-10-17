Про це український лідер зазначив під час розмови з представниками ЗМІ за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, інформує 24 Канал.

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Зеленський поговорив з Фіцо у Брюсселі

Зеленського попросили прокоментувати слова Фіцо про те, що запрошення України у НАТО "не буде безкоштовним", та запитали, чи спілкувався він сьогодні зі делегацією із Словаччини.

Президент України підтвердив, що у четвер, 17 червня, спілкувався з Робертом Фіцо, а деталі розмови залишаться "між ними".

Я сьогодні пану Фіцо вже багато всього сказав. Думаю, нам важливо підтримувати нормальні стосунки між країнами. Його країна не у війні – слава Богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває. Але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти. Тому що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити,

– сказав Володимир Зеленський.