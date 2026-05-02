Зеленский поговорил с премьером Словакии Фицо
- Зеленский и Фицо обсудили евроинтеграцию Украины и планы встретиться в ближайшее время.
- Словакия поддерживает членство Украины в Евросоюзе и готова делиться опытом вступления.
Владимир Зеленский имел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины и планируют встретиться в ближайшее время.
Об этом 2 мая сообщил президент Украины.
Что обсудили Зеленский и Фицо?
Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с Робертом Фицо стороны отметили необходимость сильных отношений между странами даже во время разногласий во взглядах. Президент Украины поблагодарил Словакию за разблокирование пакета поддержки от Евросоюза и 20-го пакета санкций против России.
Словакия, по словам ее премьера, поддерживает членство Украины в Евросоюзе. Более того, страна готова делиться собственным опытом вступления.
Пригласил господина Премьер-министра с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу,
– заявил украинский лидер.
Президент добавил, что они обсудили возможность непосредственной встречи в скором времени и работу на межправительственном уровне. Их команды согласуют графики.
Отношения Украины и Словакии
Словацкий премьер недавно заявлял, что доверие между странами "очень нарушено и подорвано" из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". Даже после возобновления его работы Фицо не советовал этому радоваться, а сказал, что "украинские обещания не весят ничего".
После запуска "Дружбы" в Словакии заверили, что не будут блокировать принятие 20-го пакета против санкций России на уровне Евросоюза, пока нефть будет поставляться в согласованной возможности