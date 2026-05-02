Зеленский поговорил с премьером Словакии Фицо

Владимир Зеленский имел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины и планируют встретиться в ближайшее время.

Об этом 2 мая сообщил президент Украины.

Что обсудили Зеленский и Фицо?

Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с Робертом Фицо стороны отметили необходимость сильных отношений между странами даже во время разногласий во взглядах. Президент Украины поблагодарил Словакию за разблокирование пакета поддержки от Евросоюза и 20-го пакета санкций против России.

Словакия, по словам ее премьера, поддерживает членство Украины в Евросоюзе. Более того, страна готова делиться собственным опытом вступления.

Пригласил господина Премьер-министра с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу,

– заявил украинский лидер.

Президент добавил, что они обсудили возможность непосредственной встречи в скором времени и работу на межправительственном уровне. Их команды согласуют графики.

Отношения Украины и Словакии

Словацкий премьер недавно заявлял, что доверие между странами "очень нарушено и подорвано" из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". Даже после возобновления его работы Фицо не советовал этому радоваться, а сказал, что "украинские обещания не весят ничего".

После запуска "Дружбы" в Словакии заверили, что не будут блокировать принятие 20-го пакета против санкций России на уровне Евросоюза, пока нефть будет поставляться в согласованной возможности