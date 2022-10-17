Зеленский поговорил с президентом ОАЭ: гарантировал продовольственную безопасность

Украинский лидер Владимир Зеленский вечером 17 октября побеседовал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.

По словам Зеленского, политики отметили 30-летие отношений государств. Президент заверил, что Украина будет оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности.

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Также Зеленский поблагодарил действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, на полях ООН.

Россия может сорвать зерновую сделку

Москва угрожает выйти из зерновой сделки. В России требуют, чтобы ее требования по экспорту российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии были выполнены. Представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов намекнул, мол, соглашение о поставках зерна должно быть "равноправным".

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу. Кстати, срок сделки истекает 22 ноября. Украина и Турция поддерживают ее продление. Это важно для продолжения снабжения продовольствием, в частности, в страны Африки.

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