За словами Зеленського, політики відзначили 30-річчя відносин держав. Президент запевнив, що Україна залишатиметься гарантом глобальної продовольчої безпеки.

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Також Зеленський подякував за дієву підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема, на полях ООН.

Росія може зірвати зернову угоду

Москва погрожує вийти із зернової угоди. У Росії вимагають, аби її вимоги щодо експорту російського зерна та добрив до країн Африки та Азії були виконані. Представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов натякнув, мовляв, угода про постачання зерна повинна бути "рівноправною".

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує підґрунття, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. До речі, термін угоди завершується 22 листопада. Україна та Туреччина підтримують її продовження. Це важливо для продовження постачання продовольства, зокрема, у країни Африки.

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