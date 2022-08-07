Зеленский поговорил с Шарлем Мишелем: призвал более решительно отреагировать на "ядерный террор"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. В частности, говорили о ядерном терроре оккупантов на Запорожской АЭС.

Глава государства призвал главу Европейского Совета решительно отреагировать на ядерный террор, который оккупанты устроили в Энергодаре. россияне обстреливают территорию Запорожской АЭС .

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Нужны новые санкции против россии

Владимир Зеленский подчеркнул. что необходимо ввести новые санкции против россии, в частности в атомной отрасли. Президент требует решительного ответа на действия оккупантов.

Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент обсудил с председателем Европейского Совета успешное начало экспорта зерна из Украины и подготовку проведения саммита Крымской платформы. Кроме того, Зеленский отметил важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины.

Что происходит в Энергодаре

С 5 августа россияне ежедневно провокативно обстреливают территорию Запорожской АЭС – крупнейшую в Украине и Европе атомную электростанцию, которая с начала марта находится под российской оккупацией. В результате обстрелов 7 августа оккупанты попали рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. Из-за атаки 1 работник станции получил ранения.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Росси отреагировал на действия оккупантов и назвал их реальной угрозой ядерной катастрофы. Глава организации заявил, что лично готов возглавить миссию на станцию, однако для этого нужно не только содействие Украине, но и россии.

По данным разведки, оккупанты заминировали 2 энергоблока станции и завезли на территорию ЗАЭС военную технику.

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