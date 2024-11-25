Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Зеленский провел разговор с Сырским
Прежде всего Зеленский обсудил с Сырским ситуацию в Донецкой области.
Кураховское направление – самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции,
– говорится в сообщении президента.
Также они обсудили ситуацию на Запорожском направлении. "Видим имеющиеся угрозы, наши Силы обороны Украины контролируют ситуацию", – отметил президент.
Курская операция – наши воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери,
– подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что наша задача – максимально уничтожить потенциал врага в приграничье.
Президент выразил благодарность всем украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые обеспечивают выполнение наших украинских задач.