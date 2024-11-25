Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Зеленський провів розмову з Сирським
Передусім Зеленський обговорив із Сирським ситуацію на Донеччині.
Курахівський напрямок – найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції,
– ідеться в повідомленні президента.
Також вони обговорили ситуацію на Запорізькому напрямку. "Бачимо наявні загрози, наші Сили оборони України контролюють ситуацію", – зазначив президент.
Курська операція – наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат,
– підкреслив Зеленський.
Він наголосив, що наше завдання – максимально знищити потенціал ворога у прикордонні.
Президент висловив вдячність усім українським солдатам, сержантам та офіцерам, які забезпечують виконання наших українських завдань.