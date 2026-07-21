Президент рассказал, что было в центре внимания во время беседы с ними на встрече.
Что Зеленский говорил с Сирским и Гнатовым?
Прежде всего президент отметил заслуги Сырского в защите Киева, в Харьковской наступательной операции и в Курской операции.
"Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину". Он также поблагодарил Сырского и каждого воина за прочные позиции на фронте.
Сегодня с Александром Сырским и Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел,
– отметил глава государства.
При этом новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Бывший советник Минобороны Сергей Стерненко также подтвердил отставку Андрея Гнатова с должности начальника Генштаба.