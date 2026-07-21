Президент розповів, що було у фокусі розмови з ними під час зустрічі.

Про що Зеленський говорив із Сирським і Гнатовим?

Передусім президент висловився про результати Сирського в захисті Києва, у Харківській наступальній операції та в Курській операції.

"Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна". Він також подякував Сирському та кожному воїну за сильні фронтові позиції.

Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ,

– зазначив глава держави.

При цьому, новим головкомом стане Михайло Драпатий. Колишній радник Міноборони Сергій Стерненко також підтвердив і відставку Андрія Гнатова з посади начальника Генштабу.