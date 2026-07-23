Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в беседе с 24 Каналом высказал предположение, что стороны могут готовить почву для возобновления переговоров. Он объяснил, что несет этот контакт и почему в ближайшие месяцы дипломатическая активность может усилиться.

Попытка остановить горячую фазу войны

Беседа Зеленского с Виткоффом и Кушнером состоялась в момент, когда обе стороны все острее ощущают последствия затяжной войны.

Я считаю, что это очередные попытки остановить горячую фазу войны до начала отопительного сезона. Украина делает для этого все возможное, потому что и в России, и в Украине ресурсы для войны на истощение исчерпаны,

– подчеркнул Клочок.

Российские оппозиционные экономисты и финансисты все чаще говорят, что в 2027 году Кремлю будет сложно продолжать войну без полного превращения страны в закрытое милитаризованное государство. Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть, однако этих доходов уже не хватает для покрытия расходов.

Только за один месяц Москва продала более 9 тонн золота, а с начала года – более 40 тонн, чтобы частично покрыть дефицит бюджета. О серьезных финансовых проблемах также свидетельствует запуск цифрового рубля.

Украина тоже переживает сложный период после массированных российских ударов по энергетике. Повреждения, нанесенные прошлой зимой, создают риски для следующего отопительного сезона, поэтому дипломатические контакты могут активизироваться еще до наступления холодов.

Когда появляются сообщения о таких встречах, я расцениваю это как попытку возобновить переговорный процесс. Зеленский говорил, что только в этом году Украина не менее десяти раз передавала России предложения о замораживании войны,

– пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Недавно также стало известно о закрытой встрече бывших чиновников Германии и России, которую, по словам Клочка, подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Переговоры могут возобновиться ближе к ноябрю

На подготовку нового этапа переговоров могут указывать и запланированные контакты между представителями США и России. Такие контакты еще не означают начала полноценных переговоров, но показывают, что различные стороны уже ищут возможности для их возобновления.

Я вижу определенные попытки возобновить переговоры. Рубио и Лавров будут говорить о завершении российско-украинской войны и о том, как понимать этот "дух Анкориджа", который уже появился в политическом дискурсе между Москвой и Вашингтоном,

– сказал Клочок.

В то же время Россия усиливает удары и продолжает выдвигать завышенные территориальные требования. В прессе появляются сообщения о том, что Владимир Путин не собирается отказываться от оккупированных частей Сумской, Харьковской и Херсонской областей. Усиление эскалации может предшествовать новым контактам, однако пока нет оснований говорить, что стороны уже приблизились к конкретным договоренностям.

Возможный длительный визит Зеленского в Соединенные Штаты также указывает на оживление дипломатии. Госдепартамент США не исключает участия в будущем процессе, тогда как европейские страны ожидают, что переговоры одновременно дадут им четкие гарантии безопасности.

Я не исключаю возобновления переговорного процесса, но очень осторожен в прогнозах. Отдельные контакты мы можем увидеть через месяц или два, а полноценная встреча переговорных групп, возможно, состоится ближе к ноябрю,

– предположил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

До этого времени будет продолжаться подготовительная работа между Вашингтоном, Москвой и Киевом. Новые визиты и закрытые контакты показывают, что вокруг войны разворачивается большая политическая игра, в которой Кремль будет пытаться сохранить максимально выгодные для себя позиции, несмотря на все более сложное положение российской экономики.

Клочок назвал возможный срок возобновления переговоров: смотрите видео