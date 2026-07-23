Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом припустив, що сторони можуть готувати ґрунт для відновлення переговорів. Він пояснив, який сигнал містить цей контакт і чому найближчими місяцями дипломатична активність може посилитися.

Спроба зупинити гарячу фазу війни

Розмова Зеленського з Віткоффом і Кушнером відбулася в момент, коли обидві сторони дедалі гостріше відчувають наслідки затяжної війни.

Я вважаю, що це подальші спроби зупинити гарячу фазу війни до опалювального сезону. Україна робить для цього все можливе, тому що і в Росії, і в Україні ресурси для війни на виснаження вичерпні,

– наголосив Клочок.

Російські опозиційні економісти та фінансисти дедалі частіше говорять, що у 2027 році Кремлю буде складно продовжувати війну без повного перетворення країни на закриту мілітаризовану державу. Індія та Китай і далі купують російську нафту, однак цих доходів уже не вистачає для покриття витрат.

Лише за один місяць Москва продала понад 9 тонн золота, а від початку року – більш як 40 тонн, щоб частково закрити дефіцит бюджету. Про серйозні фінансові проблеми також свідчить запуск цифрового рубля.

Україна теж входить у складний період після масованих російських ударів по енергетиці. Пошкодження, завдані минулої зими, створюють ризики для наступного опалювального сезону, тому дипломатичні контакти можуть активізуватися ще до настання холодів.

Коли з'являються повідомлення про такі зустрічі, я розцінюю це як намагання відновити переговорний процес. Зеленський говорив, що лише цього року Україна не менш як десять разів передавала Росії пропозиції щодо замороження війни,

– пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Нещодавно також стало відомо про закриту зустріч колишніх посадовців Німеччини та Росії, яку, за словами Клочка, підтвердив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Переговори можуть відновитися ближче до листопада

На підготовку нового переговорного етапу можуть вказувати й заплановані контакти між представниками США та Росії. Такі контакти ще не означають початку повноцінних переговорів, але показують, що різні сторони вже шукають можливості для їхнього відновлення.

Я бачу певні спроби відновити переговори. Рубіо і Лавров говоритимуть про завершення російсько-української війни та про те, як розуміти цей "дух Анкориджа", який уже з'явився у політичному дискурсі між Москвою і Вашингтоном,

– сказав Клочок.

Водночас Росія посилює удари та продовжує висувати завищені територіальні вимоги. У пресі з'являються повідомлення, що Володимир Путін не збирається відмовлятися від окупованих частин Сумської, Харківської та Херсонської областей. Зростання ескалації може передувати новим контактам, однак поки немає підстав говорити, що сторони вже наблизилися до конкретних домовленостей.

Можливий тривалий візит Зеленського до Сполучених Штатів також вказує на пожвавлення дипломатії. Американський Державний департамент не відкидає участі у майбутньому процесі, тоді як європейські країни очікують, що переговори одночасно дадуть їм чіткі гарантії безпеки.

Я не виключаю відновлення переговорного процесу, але дуже обережний у прогнозах. Окремі контакти ми можемо побачити за місяць чи два, а повноцінна зустріч переговорних груп, можливо, відбудеться ближче до листопада,

– припустив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

До цього часу триватиме підготовча робота між Вашингтоном, Москвою та Києвом. Нові візити й закриті контакти показують, що навколо війни розгортається велика політична гра, у якій Кремль намагатиметься зберегти максимально вигідні для себе позиції, попри дедалі складніший стан російської економіки.

Клочок назвав можливий термін відновлення переговорів: дивіться відео