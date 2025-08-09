Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и преданность достижению мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в Telegram.

Смотрите также В Москве или на нейтральной территории: Орбан призвал Мерца и Макрона к встрече с Путиным

О чем говорил Зеленский со Стармером и Макроном?

Президент Украины провел отдельные разговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский поблагодарил эти страны и других партнеров за поддержку и настроенность достичь мира в Украине.

Все равно видим необходимость действительно устойчивого мира для Украины и опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного,

– прокомментировал разговор со Стармером Зеленский.

Он отметил, что очень важно не позволить России "обмануть никого еще раз". Украина и Европа нуждается в настоящем завершении войны и надежных основ безопасности. Для достижения этой цели этого партнеры готовы работать.