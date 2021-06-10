О саммите НАТО и российской агрессии: Зеленский поговорил со Столтенбергом

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Политики обсудили саммит Североатлантического альянса, который состоится 14 июня. Также глава Украины рассказал Столтенбергу о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Столтенберг в твитере назвал Украину "ценным партнером НАТО". Он подтвердил, что обсудил с Зеленским растущую военную угрозу со стороны России.

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Я акцентировал на нашей постоянной политической и практической поддержке и поощрил процесс реформ в Украине,

– написал Столтенберг.

Зеленский надеется, что вопрос агрессии России поднимут на саммите

В Офисе Президента рассказали еще о нескольких деталях телефонного разговора. Зеленский выразил надежду, что во время саммита НАТО вопрос агрессии России рассмотрят предметно.

Также глава государства поблагодарил генсека Альянса за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский отметил важность политики "открытых дверей" Альянса и ПДЧ для Украины

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Отметим, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украине немедленно нужен План действий по членству в НАТО. Только с ПДЧ Киев получит гарантии безопасности.