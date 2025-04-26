В Офисе Президента обозначили важность визита Зеленского на похороны Папы Франциска

Президент Украины не мог не посетить Ватикан, ведь хорошо сотрудничал с Папой Франциском. Также важной была встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Это был первый очный разговор лидеров после визита в Вашингтон 28 февраля.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Брусила в эфире телемарафона.

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Зеленский поехал на церемонию прощания с Папой Франциском

Несмотря на плотный график Владимир Зеленский поехал на прощание с Папой Франциском. Ведь за время пребывания понтифика на престоле президент Украины сотрудничал с ним: имел четыре личные встречи и 6 телефонных звонков. В Ватикан в субботу, 26 апреля, приехали более 60 мировых лидеров, ведь город-страна – это своеобразное место единения Европы и всего католического сообщества.

Украина в целом имеет хорошие рабочие отношения с должностными лицами Ватикана. Стороны проводили встречи, которые происходили непублично. В частности, через Матео Дзуппи Украина в свое время вела диалог с Россией. Через кардинала осуществлялась передача списков по освобождению украинских депортированных детей и военнопленных.

На церемонии прощания с Папой Римским Франциском Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели 15-минутный разговор. Во время встречи лидеры договорились продолжить переговоры. Команды должны их организовать. В Офисе президента отметили, что хотя переговоры были короткими, прошли они "продуктивно".

Встречи и контакты президентов для того, чтобы поднять наиболее актуальные вопросы этого документа (рамочного соглашения о мире – 24 Канал) были очень нужны и очень важны,

– отметил Игорь Брусило.

Заместитель руководителя ОП также добавил, что когда соглашение будет подготовлено, президенты снова могут встретиться с глазу на глаз. Команды руководителей государств дорабатывают документ. После этого будут согласованы позиции сторон. После завершения процесса будет основа для новой встречи президентов и закрепления договоренностей.