Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на слова заступника керівника Офісу Президента Ігоря Брусила в ефірі телемарафону.

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Зеленський поїхав на церемонію прощання з Папою Франциском

Попри щільний графік Володимир Зеленський поїхав на прощання з Папою Франциском. Адже за час перебування понтифіка на престолі президент України співпрацював з ним: мав чотири особисті зустрічі та 6 телефонних дзвінків. До Ватикану у суботу, 26 квітня, приїхали понад 60 світових лідерів, адже місто-країна – це своєрідне місце єднання Європи та всієї католицької спільноти.

Україна загалом має добрі робочі відносини з посадовцями Ватикана. Сторони проводили зустрічі, які відбувалися непублічно. Зокрема, через Матео Дзуппі Україна свого часу вела діалог з Росією. Через кардинала здійснювалася передача списків щодо звільнення українських депортованих дітей та військовополонених.

На церемонії прощання з Папою Римським Франциском Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели 15-хвилинну розмову. Під час зустрічі лідери домовилися продовжити переговори. Команди мають їх організувати. В Офісі президента зазначили, що хоча перемовини були короткими, пройшли вони "продуктивно".

Зустрічі та контакти президентів для того, щоб порушити найбільш актуальні питання цього документа (рамкової угоди про мир – 24 Канал) були дуже потрібні і дуже важливі,

– зазначив Ігор Брусило.

Заступник керівника ОП також додав, що коли угода буде підготовлена, президенти знову можуть зустрітися віч-на-віч. Команди очільників держав доробляють документ. Після цього будуть погоджені позиції сторін. Після завершення процесу буде основа для нової зустрічі президентів та закріплення домовленостей.