Зеленский показал жуткое видео гипермаркета, который обстреляли россияне в Харькове

Днем 25 мая российская армия цинично ударила по "Эпицентру" в Харькове. Владимир Зеленский показал кадры с места попадания.

К сожалению, в результате атаки по строительному гипермаркету есть пострадавшие и погибшие. Внутри могло находиться более двухсот человек, 15 работников не выходят на связь.

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Удар по "Эпицентру"

Владимир Зеленский рассказал об очередном российском ударе по Харькову. На этот раз враг атаковал строительный гипермаркет, в котором было много людей.

По состоянию на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь – спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тысяч квадратных метров. Известно о погибших и раненых,

– написал президент.

Пожар, вспыхнувший после удара по "Эпицентру": смотрите видео

Глава государства подчеркнул, что, если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. Зеленский обратился к лидерам всех государств с призывом усилить украинскую ПВО. По его словам, эту задачу возможно выполнить только совместно с миром.

"Ежедневно мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке – это потеря наших людей", – сказал Зеленский.

Детали атаки на Харьков