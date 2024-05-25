Зеленский показал жуткое видео гипермаркета, который обстреляли россияне в Харькове
Днем 25 мая российская армия цинично ударила по "Эпицентру" в Харькове. Владимир Зеленский показал кадры с места попадания.
К сожалению, в результате атаки по строительному гипермаркету есть пострадавшие и погибшие. Внутри могло находиться более двухсот человек, 15 работников не выходят на связь.
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Удар по "Эпицентру"
Владимир Зеленский рассказал об очередном российском ударе по Харькову. На этот раз враг атаковал строительный гипермаркет, в котором было много людей.
По состоянию на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь – спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тысяч квадратных метров. Известно о погибших и раненых,
– написал президент.
Пожар, вспыхнувший после удара по "Эпицентру": смотрите видео
Глава государства подчеркнул, что, если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. Зеленский обратился к лидерам всех государств с призывом усилить украинскую ПВО. По его словам, эту задачу возможно выполнить только совместно с миром.
"Ежедневно мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке – это потеря наших людей", – сказал Зеленский.
Детали атаки на Харьков
- Воздушная тревога в Харькове 25 мая продолжалась более 8 часов. Около 16:02 в городе в очередной раз прозвучали мощные взрывы. Сообщалось о попадании в спальном районе.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил, что оккупанты ударили 2 КАБами по строительному гипермаркету.
- Уже вскоре стало известно о 2 погибших. В то же время на месте работают спасательные службы.
- В 16:45 мэр Харькова отметил, что к сожалению, в результате коварного вражеского удара по торговому центру также есть много людей, пропавших без вести. Также много раненых. По состоянию на 16:51 количество пострадавших уже увеличилось до 11 человек.
- В торговом центре загорелись лакокрасочные изделия, древесина, также вспыхнула обшивка магазина и товары, которые были расположены внутри. Из-за этого возник сильный едкий дым, который окутал весь огромный торговый центр, в результате чего, к сожалению, вероятно количество погибших и раненых будет увеличиваться.