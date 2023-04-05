Настоящая гостиница на колесах: польские СМИ показали поезд, на котором передвигается Зеленский

Владимир Зеленский 5 апреля прибыл в Варшаву на встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой. В качестве транспортного средства он использовал поезд, который довез главу нашей страны в Перемышль.

В рамках безопасности в Польшу прибыло несколько похожих поездов, в одном из которых находился Зеленский, информируют польские СМИ. Одним из этих вагонов украинский руководитель будет возвращаться в Киев.

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Что известно о президентском поезде

Это роскошный железнодорожный салон, который внешне ничем не отличается от других вагонов, однако внутри это настоящая гостиница для VIP-персон. В нем есть просторная спальня с прекрасной кроватью, ванная комната, отделанная мозаикой, и, конечно же, кухня. Также в вагоне есть конференц-зал и комфортабельные комнаты для охраны. Все комнаты выполнены в золотых оттенках и отделаны дорогой древесиной.

У Украины есть 10 подобных вагонов в своем пользовании. Укрзализныця отремонтировала их за несколько лет до начала войны на Востоке Украины, однако в то время роскошь для власти украинцы не восприняли. С началом полномасштабной агрессии эти салоны стали использоваться для перевозки иностранных чиновников.

С 24 февраля 2022 года над Украиной не курсируют самолеты из-за высокой вероятности ракетных обстрелов россиянами. Поэтому для глав иностранных государств дорога на поезде является оптимальной и комфортной.

Эти поезда являются работой польской компании Pesa, которая отремонтировала эти вагоны по заказу Львовской железной дороги еще в 2005 году. Поездами этой компании также пользовался и американский президент Джо Байден, когда в феврале 2023 года посещал Киев.

Как выглядит вагон-салон / Фото Укрзализныци:

Этими поездами могут пользоваться все украинцы

Не стоит думать, что такими поездами передвигаются только привилегированные особы. Каждый украинец может заказать услугу перевозки в вагоне-салоне, но не позднее 5 рабочих дней до отправления поезда. Для этого необходимо подать письменную заявку.

В заявке необходимо указать такие сведения, как дата отправления поезда, станция отправления и станция назначения, проезд в направлении "туда", "обратно" или "туда и обратно",

– написано на сайте Укрзализныци.

За каждый такой вагон уплачивается стоимость проезда 11 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместным купе "СВ" соответствующей категории поезда. Это примерно 14 тысяч гривен.

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