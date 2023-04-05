У рамках безпеки до Польщі прибуло кілька схожих поїздів, в одному з яких перебував Зеленський, інформують польські ЗМІ. Одним з цих вагонів український очільник повертатиметься у Київ.

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Що відомо про президентський поїзд

Це розкішний залізничний салон, який зовні нічим не відрізняється від інших вагонів, однак всередині це справжній готель для VIP-персон. У ньому є простора спальня з чудовим ліжком, ванна кімната, оброблена мозаїкою, і звісно ж кухня. Також у вагоні є конференц-зал і комфортні кімнати для охорони. Всі кімнати виконані у золотих відтінках і оброблені дорогою деревиною.

Україна має 10 подібних вагонів у своєму користуванні. Укрзалізниця відремонтувала їх за кілька років до початку війни на Сході України, однак в той час таку розкіш для влади українці не сприйняли. З початком повномасштабної агресії ці салони стали використовуватися для перевезення іноземних високопосадовців.

До слова! З 24 лютого 2022 року над Україною не курсують літаки через високу ймовірність ракетних обстрілів росіянами. Тому для глав іноземних держав дорога потягом є оптимальною та комфортною.

Ці потяги є роботою польської компанії Pesa, яка відремонтувала ці вагони на замовлення Львівської залізниці ще у 2005 році. Потягами цієї компанії також користувався й американський президент Джо Байден, коли в лютому 2023 року відвідував Київ.

Як виглядає вагон-салон / Фото Укрзалізниці:

Цими потягами можуть користуватися всі українці

Не варто думати, що такими потягами пересуваються лише привілейовані особи. Кожен українець може замовити послугу перевезення у вагоні-салоні, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до відправлення поїзда. Для цього потрібно подати письмову заявку.

У заявці необхідно зазначити такі відомості, як дата відправлення поїзда, станція відправлення та станція призначення, проїзд у напрямку "туди", "зворотно" або "туди й назад",

– написано на сайті Укрзалізниці.

За кожний такий вагон сплачується вартість проїзду 11 дорослих пасажирів за тарифом м’якого вагона з двомісними купе "СВ" відповідної категорії поїзда. Це приблизно 14 тисяч гривень.

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