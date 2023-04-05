У рамках безпеки до Польщі прибуло кілька схожих поїздів, в одному з яких перебував Зеленський, інформують польські ЗМІ. Одним з цих вагонів український очільник повертатиметься у Київ.
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Що відомо про президентський поїзд
Це розкішний залізничний салон, який зовні нічим не відрізняється від інших вагонів, однак всередині це справжній готель для VIP-персон. У ньому є простора спальня з чудовим ліжком, ванна кімната, оброблена мозаїкою, і звісно ж кухня. Також у вагоні є конференц-зал і комфортні кімнати для охорони. Всі кімнати виконані у золотих відтінках і оброблені дорогою деревиною.
Україна має 10 подібних вагонів у своєму користуванні. Укрзалізниця відремонтувала їх за кілька років до початку війни на Сході України, однак в той час таку розкіш для влади українці не сприйняли. З початком повномасштабної агресії ці салони стали використовуватися для перевезення іноземних високопосадовців.
Ці потяги є роботою польської компанії Pesa, яка відремонтувала ці вагони на замовлення Львівської залізниці ще у 2005 році. Потягами цієї компанії також користувався й американський президент Джо Байден, коли в лютому 2023 року відвідував Київ.
Як виглядає вагон-салон / Фото Укрзалізниці:
Цими потягами можуть користуватися всі українці
Не варто думати, що такими потягами пересуваються лише привілейовані особи. Кожен українець може замовити послугу перевезення у вагоні-салоні, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до відправлення поїзда. Для цього потрібно подати письмову заявку.
У заявці необхідно зазначити такі відомості, як дата відправлення поїзда, станція відправлення та станція призначення, проїзд у напрямку "туди", "зворотно" або "туди й назад",
– написано на сайті Укрзалізниці.
За кожний такий вагон сплачується вартість проїзду 11 дорослих пасажирів за тарифом м’якого вагона з двомісними купе "СВ" відповідної категорії поїзда. Це приблизно 14 тисяч гривень.
Поїздка Зеленського в Польщу: останні новини
- Зранку 5 квітня стало відомо що Володимир Зеленський приїхав до Польщі з офіційним візитом. Там він взяв участь в переговорах у Президентському палаці, а потім – у перемовинах делегацій.
- Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що Польща підтримує Україну на шляху до членства в НАТО. Сам він просуває питання гарантій безпеки для України від Альянсу.