Зеленский пообещал, что за удар по вокзалу Краматорска все виноватые должны будут отвечать

Ракетному удару по Краматорску, который нанесли российские оккупанты, было посвящено обращение Президента Украины Владимира Зеленского 8 апреля. Он пообещал, что все причастные к этому будут наказаны.

Ракетный удар был нанесен по железнодорожному удару в Краматорске, когда там собрались тысячи людей, пытавшихся покинуть город. Сразу после удара погибли 38 человек. Еще 12 человек скончались в больнице. В числе погибших 5 детей. И количество умерших будет расти, ведь в больнице находятся десятки тяжелораненых.

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"Это очередное военное преступление России, за которое каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности", – пообещал Зеленский.

Особое внимание Президент Украины уделил российским государственным пропагандистам. После того как стало известно, что погибли мирные люди, они пытались переложить ответственность на украинские силы. Но сами выдали причастность России к этому. Так, агентство РИА Новости опубликовало новость, что удар по Краматорску нанесен еще тогда, когда ракеты были в воздухе. А накануне некоторые российские пропагандисты распространяли угрозы всем, кто спасался из Донбасса железнодорожным транспортом.

Все ведущие государства мира осудили русский удар по Краматорску. Мы ожидаем жесткой глобальной реакции на это военное преступление. Как и массовые убийства в Буче. Как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится. Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно кто и что делал, кто приказы отдавал, откуда ракета, кто ее перевозил, от кого прозвучала команда и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна,

– заявил Зеленский.

Ракетный удар по Краматорску Зеленский обсудил с представителями Евросоюза, прибывшими с рабочим визитом в Киев. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в течение дня посетили Бучу и увидели последствия российской оккупации.

Смотрите обращение Владимира Зеленского за 8 апреля: