Зеленский пообещал Шольцу предоставить законопроект об особом статусе Донбасса

Во время встречи Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца политики поговорили об оккупированных территориях. Украина, по словам Шольца, пообещала предоставить законопроект относительно особого статуса Донбасса.

Президент Украины заверил в том, что предоставят соответствующий законопроект об особом статусе Донбасса. Об этом заявил Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции, передает 24 канал.

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Зеленский меня заверил, что Украина предоставит мне проект закона относительно особого статуса Донбасса и местных выборов,

– сказал канцлер Германии.

По его словам, по этому поводу будут соответствующие дискуссии и обсуждения.

Встреча Шольца и Зеленского

На фоне нового вероятного вторжения России в Украину приезжают мировые лидеры и политики. В частности, 14 февраля Киев посещает канцлер Германии Олаф Шольц, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским. Уже появились первые результаты встречи.

Следовательно, Германия пообещала оказать Украине финансовую поддержку на фоне угрозы нового российского вторжения. Речь идет о 150 миллионах евро новых кредитов.

Владимир Зеленский также упомянул о поставках оружия от Германии и "Северный поток-2". В то же время Шольц о газопроводе умолчал, но пообещал ввести санкции против России.

Что конкретно говорил Шольц о санкциях: смотрите видео