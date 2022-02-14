Президент України запевнив у тому, що нададуть відповідний законопроєкт про особливий статус Донбасу. Про це заявив Олаф Шольц під час спільної пресконференції, передає 24 канал.
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Зеленський мене запевнив, що Україна надасть мені проєкт закону щодо особливого статусу Донбасу і місцевих виборів,
– сказав канцлер Німеччини.
За його словами, з цього приводу будуть відповідні дискусії та обговорення.
Зустріч Шольца та Зеленського
- На тлі нового ймовірного вторгнення Росії до України приїжджають світові лідери та політики. Зокрема, 14 лютого Київ відвідує канцлер Німеччини Олаф Шольц, щоб провести перемовини з Володимиром Зеленським. Вже з'явились перші результати зустрічі.
- Відтак, Німеччина пообіцяла надати Україні фінансову підтримку на тлі загрози нового російського вторгнення. Мовиться про 150 мільйонів євро нових кредитів.
- Володимир Зеленський також згадав про постачання зброї від Німеччини та "Північний потік-2". Водночас Шольц про газопровід змовчав, але пообіцяв увести санкції проти Росії.
Що конкретно казав Шольц про санкції: дивіться відео