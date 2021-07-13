Зеленский пообщался с новым президентом Израиля: что обсуждали

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский пообщался по телефону с Ицхаком Герцогом. Он поздравил израильского коллегу со вступлением в должность.

Кроме того, Владимир Зеленский пожелал Ицхаку Герцогу успехов в исполнении государственных обязанностей. Он проанализировал динамику украинско-израильских отношений.

Важно Израиль назначил нового посла в Украине

Президент Украины выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений между странами и положительно оценил их. Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами.

Убежден, что сотрудничество с новым президентом и новым правительством Израиля будет плодотворным, а наши страны и в дальнейшем будут углублять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество,

– заявил Зеленский.

Что обсудили президенты

Президенты Украины и Израиля обсудили ряд важных вопросов, в частности:

открытие центров высокотехнологичного развития с привлечением ученых и IT-специалистов в Киеве и Иерусалиме;

поминание 80 годовщины с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру;

вопросы развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Ицхак Герцог заверил, что этот проект является чрезвычайно важным для последующих поколений. "Память о трагедии Бабьего Яра научит молодое поколение тому, к чему может привести жестокость", – подчеркнул он.

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Зеленский пригласил Герцога

Кроме того, Зеленский пригласил Герцога посетить Украину с официальным визитом. "Ожидаю нашей личной встречи в Киеве в ближайшее время. Уверен, что совместными усилиями мы должны углубить партнерские отношения между Украиной и Израилем", – подчеркнул украинский президент.