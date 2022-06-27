Зеленский попросил G7 о системах ПВО и усилении санкций против России

Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам G7. Темой обращения стала война и ситуация в Украине.

Глава государства попросил предоставить нам все необходимое, чтобы защититься от России. В частности, системы ПВО. Также говорилось о санкциях против агрессора.

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Санкции, ПВО и экспорт зерна

Зеленский обратился к лидерам G7 в режиме видеоконференции. Саммит продолжается в Германии в Баварских Альпах.

Украина ощущает поддержку государств "Большой семерки". Спасибо за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор,

– сказал президент.

Он также попросил предоставить системы противовоздушной обороны нашему государству и гарантии безопасности.

Лидеры G7 послушали Зеленского: смотрите видео

Кроме того, президент попросил "Большую семерку" помочь с экспортом зерна из Украины, а затем реконструировать разрушенные россиянами города и села.

Пять конкретных шагов G7 для Украины

Зеленский также предложил пять решений, которые могут быть полезны для Украины и всей Европы. Он убежден, что такие шаги снизят большие расходы всех государств, которые есть из-за этой войны. Среди предложенного:

действенные гарантии безопасности для нашего государства;

современная противоракетная оборона для Украины и поставка достаточного объема оружия;

возобновление аграрного экспорта из нашей страны;

признание России государством-спонсором терроризма, радикальное ограничение нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов.

послевоенное восстановление Украины, которое станет крупнейшим экономическим проектом нашего времени.

Президент призвал действовать немедленно и по совместному плану глобальных лидеров. Это ведь то, что действительно необходимо для восстановления мира и стабильности и Украины и Европы.

Сотрудничество Украины и "Большой семерки"

Глава государства поделился с лидерами своим видением и предложениями взаимодействия между Украиной и G7. В частности, наметил, как важно для нас и для них, чтобы мы имели эффективную ПВО.

Россия ужесточает ракетные обстрелы Украины, поэтому очень важно гарантировать гражданскому населению базовую безопасность. Это способствует тому, чтобы люди вернулись к работе. Соответственно, позволит запустить экономические процессы в населенных пунктах. Без этого на сегодняшний день ежемесячный дефицит бюджета страны составляет 5 миллиардов долларов США.

Президент также предложил создать действенный глобальный механизм конфискации замороженных или арестованных российских активов. Он должен стать одним из самых больших инструментов для того, чтобы сдерживать потенциальных агрессоров от нападения на соседей.

Зеленский призвал страны G7 побуждать их компании к тому, чтобы они рассмотрели Украину как альтернативу российскому направлению. По его словам, когда закончится война, то у нашего государства будет значительно лучший доступ к глобальному рынку, по сравнению с Россией. Также Украина имеет беспошлинный доступ к рынкам ведущих демократических стран.

Подчеркнул Зеленский и то, как важно восстанавливать нашу страну после войны. Это будет самый большой экономический проект нашего времени. Он убежден, что участие в нем значительно усилит страны "Группы семи".

Решение саммита G7 по Украине

Лидеры собрались 26 июня и уже успели посмеяться над "крутыми" образами Путина, где он позирует для фото полуобнаженным. Шуточку над российским диктатором инициировали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава канадского правительства Джастин Трюдо. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подыграла иронии политиков. Спросили, целесообразно ли будет им всем снять пиджаки, а то и оголиться больше, чтобы противопоставить себя "грозному" и "крутому" образу Владимира Путина.

Также сообщалось, что лидеры G7 хотят обязаться оказывать бессрочную поддержку Украине. В частности, речь идет о финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической сферах. Считается, что эта формулировка очень важна. Ведь некоторые страны переживают из-за того, что война России с Украиной может затянуться. Теперь лидеры G7 взвешивают возможность использовать доходы от тарифов, чтобы поддержать Украину.

В результате, 27 июня, стало известно, что лидеры стран G7 договорились о мерах по поддержке Украины и дальнейших ограничениях против России. Также они планируют еще больше расширить санкции, чтобы максимально ограничить доступ страны-агрессора к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям. Еще под прицелом оказались российские цепи снабжения сектора обороны. Также политикам удалось достичь договоренности о том, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине.

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