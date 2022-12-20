В Грузии отреагировали на просьбу Зеленского по Саакашвили: привиделась "спецоперация"

В правящей партии Грузии отреагировали на просьбу Украины, чтобы принять Михеила Саакашвили на лечение. Ответили обвинениями.

Руководитель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что отправление Саакашвили в Грузию было "спецоперацией Украины".

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Упрекают, что Саакашвили хотел "развязать войну"

Политик сказал, что авторы спецоперации предоставили заявление Президента Украины. Более того, Мдинарадзе добавил, что целью приезда бывшего грузинского президента вроде бы было "развязывание войны".

Чиновник увидел в реакции Зеленского некий "сговор". Говорит, что такие вещи не происходят случайно.

Это была спецоперация по вовлечению Грузии в войну и раскол Грузии. Спецоперация провалилась и сегодня, поскольку у нас нет другого выхода, мы рассматриваем все заявления именно в этом контексте.

– убеждает Мдинарадзе.

Украина просила о лечении Саакашвили

Известно, что состояние Саакашвили, заключенного в Тбилиси, существенно ухудшилось. Поэтому президент Владимир Зеленский призвал Грузию проявить милосердие и перевести политика на лечение за границу. Он подчеркнул, что то, что сейчас происходит с Саакашвили – это издевательство.

Затем советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина готова принять Саакашвили и обеспечить ему лечение и безопасность.

Напомним, в крови Саакашвили обнаружили тяжелые металлы, ртуть и мышьяк. Похоже, его отравили, что привело к "дисфункции мозга".