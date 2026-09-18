Об этом свидетельствуют данные опроса, приведенные в эфире CNN.

Как Зеленский оказался популярнее в США, чем Трамп?

Президент Украины Владимир Зеленский имеет более высокий чистый рейтинг одобрения среди американцев, чем президент США Дональд Трамп.

Показатель Зеленского составляет +13 пунктов, тогда как у Трампа он равен -18 пунктам.

Разница между рейтингами составляет 31 пункт.

По данным CNN, отношение американцев к политике Трампа в отношении войны в Украине также ухудшилось.

Его чистый рейтинг одобрения действий в этом вопросе упал на 33 пункта. Среди независимых избирателей падение оказалось еще больше – на 53 пункта.

В то же время критика Зеленского не привела к росту поддержки Трампа среди американцев.

CNN уточняет, что речь идет именно о чистом рейтинге одобрения – разнице между долей положительных и отрицательных оценок.

Зеленский обогнал Трампа по симпатиям американцев: смотрите видео

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения работы Дональда Трампа снизился до 33%. Это самый низкий показатель за время его второго президентского срока.

По данным опроса Reuters/Ipsos, значительное влияние на отношение американцев оказывает война с Ираном. Около 80% опрошенных считают, что конфликт на Ближнем Востоке продлится еще долго.