Об этом свидетельствуют данные опроса, приведенные в эфире CNN.
Как Зеленский оказался популярнее в США, чем Трамп?
Президент Украины Владимир Зеленский имеет более высокий чистый рейтинг одобрения среди американцев, чем президент США Дональд Трамп.
Показатель Зеленского составляет +13 пунктов, тогда как у Трампа он равен -18 пунктам.
Разница между рейтингами составляет 31 пункт.
По данным CNN, отношение американцев к политике Трампа в отношении войны в Украине также ухудшилось.
Его чистый рейтинг одобрения действий в этом вопросе упал на 33 пункта. Среди независимых избирателей падение оказалось еще больше – на 53 пункта.
В то же время критика Зеленского не привела к росту поддержки Трампа среди американцев.
CNN уточняет, что речь идет именно о чистом рейтинге одобрения – разнице между долей положительных и отрицательных оценок.
Зеленский обогнал Трампа по симпатиям американцев: смотрите видео
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения работы Дональда Трампа снизился до 33%. Это самый низкий показатель за время его второго президентского срока.
По данным опроса Reuters/Ipsos, значительное влияние на отношение американцев оказывает война с Ираном. Около 80% опрошенных считают, что конфликт на Ближнем Востоке продлится еще долго.