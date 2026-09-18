Про це свідчать дані опитувань, які навели в ефірі CNN.
Як Зеленський виявився популярнішим у США ніж Трамп?
Президент України Володимир Зеленський має вищий чистий рейтинг прихильності серед американців, ніж президент США Дональд Трамп.
Показник Зеленського становить +13 пунктів, тоді як у Трампа він дорівнює -18 пунктам.
Різниця між рейтингами становить 31 пункт.
За даними CNN, ставлення американців до політики Трампа щодо війни в Україні також погіршилося.
Його чистий рейтинг схвалення дій у цьому питанні впав на 33 пункти. Серед незалежних виборців падіння виявилося ще більше – на 53 пункти.
Водночас критика Зеленського не призвела до зростання підтримки Трампа серед американців.
CNN уточнює, що йдеться саме про чистий рейтинг прихильності – різницю між часткою позитивних і негативних оцінок.
Зеленський обійшов Трампа за симпатіями американців: дивіться відео
Раніше повідомлялося, що рейтинг схвалення роботи Дональда Трампа знизився до 33%. Це найнижчий показник за час його другого президентського терміну.
За даними опитування Reuters/Ipsos, значний вплив на ставлення американців має війна з Іраном. Близько 80% опитаних вважають, що конфлікт на Близькому Сході триватиме ще довго.