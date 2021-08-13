Зеленский поручил Данилову собрать заседание СНБО: известна дата

13 августа 2021 , 20:00
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Источник:

фейсбук-страница СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины снова соберется на заседание. Его проведут в Киеве в пятницу 20 августа.

Соответствующее поручение секретарь СНБО Алексей Данилов получил от Владимира Зеленского. Это заседание будет первым в августе.

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В пресс-службе ведомства подчеркнули, что всем его членам уже сообщили о проведении заседания. Более подробная информация о времени и месте появится позже.

Ранее президент поручил подготовить заседание СНБО, чтобы рассмотреть вопрос о сохранении лесов. Межведомственная рабочая группа уже обсудила реформы в этом направлении.

Предыдущее заседание было выездным

  • 30 июля Совет национальной безопасности и обороны провел свое первое выездное заседание – в Краматорске Донецкой области.
  • Там рассмотрели 8 важных вопросов. Они касались энергетического сектора, медицины, а также санкций против контрабандистов и работы Укрзализныци.
  • По словам Данилова, СНБО также рассмотрел отдельные вопросы в тайном режиме. Речь идет о реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы.
Автор: Ірина Буртик