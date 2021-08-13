Зеленский поручил Данилову собрать заседание СНБО: известна дата

Совет национальной безопасности и обороны Украины снова соберется на заседание. Его проведут в Киеве в пятницу 20 августа.

Соответствующее поручение секретарь СНБО Алексей Данилов получил от Владимира Зеленского. Это заседание будет первым в августе.

Обратите внимание Несмотря на угрозы СНБО: российская сеть супермаркетов Mere открыла первые магазины

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что всем его членам уже сообщили о проведении заседания. Более подробная информация о времени и месте появится позже.

Ранее президент поручил подготовить заседание СНБО, чтобы рассмотреть вопрос о сохранении лесов. Межведомственная рабочая группа уже обсудила реформы в этом направлении.

Предыдущее заседание было выездным