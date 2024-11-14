Зеленский готовится выступить с ежегодным посланием к Раде

Владимир Зеленский поручил рабочей группе во главе с Андреем Ермаком подготовить проект ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны. Он должен быть готов до 1 декабря 2024 года.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на распоряжение №130/2024-рп опубликованное на сайте Президента. В течение месяца рабочая группа должна определить структуру, график подготовки проекта послания и содержание необходимых материалов.

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Кто будет руководить подготовкой послания

Руководить подготовкой проекта ежегодного послания поручено руководителю Офиса Президента и главе рабочей группы Андрею Ермаку.

Методическое и научное обеспечение подготовки возложено на директора Национального института стратегических исследований, заместителя руководителя рабочей группы Александра Богомолова.

Руководителю рабочей группы разрешено при необходимости вносить изменения в состав группы и привлекать в установленном порядке представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также отечественных и иностранных ученых и независимых экспертов.

В течение месяца рабочая группа должна определиться со структурой, графиком подготовки проекта послания и необходимыми материалами.

До 1 декабря 2024 года рабочая группа должна подготовить и представить на рассмотрение проект послания.

Государственному управлению делами поручено принять в установленном порядке меры по обеспечению финансирования расходов, связанных с подготовкой проекта послания.

Кто вошел в состав рабочей группы

В состав рабочей группы вошли заместители руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, Игорь Жовква, Елена Ковальская, Роман Машовец, Виктор Микита, Ирина Мудрая, Олег Татаров, а также руководитель Государственного управления делами Игорь Лысый и советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

Напомним, что ежегодно Президент обращается к Верховной Раде с посланием относительно внутренней и внешней ситуации в Украине.