Повідомляє 24 Канал з посиланням на розпорядження №130/2024-рп опубліковане на сайті Президента. Протягом місяця робоча група повинна визначити структуру, графік підготовки проєкту послання та зміст необхідних матеріалів.

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Хто буде керувати підготовкою послання

Керувати підготовкою проєкту щорічного послання доручено керівнику Офісу Президента та очільнику робочої групи Андрію Єрмаку.

Методичне та наукове забезпечення підготовки покладено на директора Національного інституту стратегічних досліджень, заступника керівника робочої групи Олександра Богомолова.

Керівнику робочої групи дозволено за потреби вносити зміни до складу групи та залучати у встановленому порядку представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також вітчизняних і іноземних науковців та незалежних експертів.

Впродовж місяця робоча група повинна визначитися зі структурою, графіком підготовки проєкту послання та необхідними матеріалами.

До 1 грудня 2024 року робоча група має підготувати й подати на розгляд проєкт послання.

Державному управлінню справами доручено вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою проєкту послання.

Хто увійшов до складу робочої групи

До складу робочої групи увійшли заступники керівника Офісу Президента Ірина Верещук, Ігор Жовква, Олена Ковальська, Роман Машовець, Віктор Микита, Ірина Мудра, Олег Татаров, а також керівник Державного управління справами Ігор Лисий і радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Нагадаємо, що щорічно Президент звертається до Верховної Ради з посланням щодо внутрішньої та зовнішньої ситуації в Україні.