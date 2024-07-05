Комплексный пакет решений по преодолению энергокризиса: Зеленский рассказал детали

В ближайшее время чиновники должны представить все предложения относительно того, как поддержать людей, общины, а также украинские компании в условиях жестких дефицитов электричества.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем обращении своем обращении.

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Зеленский рассказал о комплексном пакете решений по преодолению энергокризиса

В пятницу, 5 июля, состоялся Конгресс местных и региональных властей Украины, в котором приняли участие чиновники и представители различных органов центральной власти. В ближайшее время чиновники должны подробно представить обществу все предложения относительно того, как поддержать людей, общины, украинские компании в условиях жестких дефицитов электричества.

Есть уже изменения в законодательство, которые подготовлены и будут проголосованы. Есть решение правительства. Есть новые кредитные программы – полностью беспроцентные кредиты для людей и дешевые и лояльные кредиты для бизнеса. Все это должно заработать как можно быстрее,

– заявил Зеленский.

Президент также отметил, что есть сосредоточение на переговорах с европейскими партнерами с целью увеличения объемов импорта электроэнергии. Гарант отметил, что продолжаются работы по восстановлению энергетических объектов.

"Ответственность за все части комплексного пакета решений по энергетике будет персональной для всех чиновников. И дополнительные потребности общин обязательно должны быть учтены", – резюмировал лидер Украины.