Зеленский посетил бойцов в Донецкой области и на Бахмутском направлении

Президент Владимир Зеленский 14 августа совершил рабочую поездку в Донецкую область. В частности, он посетил штабы бригад, ведущих наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

Также глава государства посетил передовой стабилизационный пункт, принимающий раненых и травмированных украинских военнослужащих из Бахмутского направления.

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Зеленский посетил Донбасс

Президент 14 августа приехал в Донецкую область. Он уже посетил 22-ю отдельную механизированную бригаду, выполняющую боевые задания в составе тактической группы "Адам" оперативно-тактической группировки "Соледар".

Обсудили с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению. Каждый день я получаю общую информацию. Она дает широкое понимание ситуации, и это тоже очень важно. Но я хотел сам посетить все бригады по отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них,

– отметил украинский лидер.

Зеленский приехал в Донецкую область: видео

Кроме этого, Зеленский приехал в командный пункт 5-й отдельной штурмовой бригады, выполняющей боевые задания в составе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении.

"Обсудили с командиром бригады важные темы: обстановку в зоне ответственности бригады, подготовку защитников, потребности в вооружении и технике и проблемные вопросы", – отметил глава государства.

Смотрите видео из командного пункта 5 ОШБр

После этого он приехал в 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая с начала полномасштабного вторжения бригада выполняет боевые задания в составе:

ОСУВ "Александрия" на Николаевском направлении,

ОСУВ "Хортица" на Изюмском, Купянском, Бахмутском, Северодонецком направлениях.

Спасибо за мощные результаты, вашу храбрость и отвагу в боях! Украина гордится каждым своим воином,

– подчеркнул президент.

Зеленский встретился с бойцами 80 ОДШБр: видео

Кроме этого, глава государства пообщался с военными 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, выполняющей боевые задания в составе:

ОСУВ "Александрия" на Запорожском направлении,

ОСУВ "Хортица" на Бахмутском, Попаснянском, Северодонецком направлениях.

"Благодарю всех, кто сейчас в бою ради нашего государства! Каждый ваш результат, каждый ваш шаг вперед приближает победу Украины", – подчеркнул украинский лидер.

Президент увидел бойцов 57 ОМБр: видео

В Офисе Президента сообщили, что в рамках рабочей поездки в Донецкую область Зеленский посетил и передовой стабилизационный пункт, который принимает раненых и травмированных украинских военнослужащих из Бахмутского направления. Глава государства:

осмотрел помещение и оснащение пункта,

пообщался с ранеными воинами и медиками,

отметил наградами раненого бойца 3-й отдельной штурмовой бригады и двух тактических медиков 22-й отдельной механизированной бригады.

Командование стабпункта рассказало президенту о неотложных нуждах, в частности в бронированном эвакуационном транспорте.

"Имею честь быть сегодня здесь. Большое спасибо вам, ребята, за ваш героизм. Спасибо за то, что защищаете жизнь всех наших людей. Горжусь давить руку и быть здесь для личного награждения вас. Берегите себя. Спасибо вам и желаю главного – победы", – заявил Зеленский.

Смотрите фото из поездки президента на Донбасс / Фото ОП

После этого президент встретился с 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, ведущей наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

С начала полномасштабного вторжения воины бригады защищают наше государство в составе ОСУО "Хортица" на Харьковском, Изюмском, Купянском, Бахмутском направлениях. Спасибо за то, что храбро, стойко, сильно сражаетесь ради Украины!

– заметил глава государства.

Украинский лидер пообщался с бойцами 92 ОМБр: видео

Далее он встретился с командованием 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

"С начала полномасштабного вторжения бригада выполняет боевые задания в составе ОСУВ "Хортица" на Северодонецком, Попаснянском, Бахмутском и Черниговском направлениях. Спасибо за вашу меткость, за то, что мощно уничтожайте российское зло!" – отметил украинский лидер.

Зеленский пообщался с командованием 26 артбригады имени Дашкевича: видео

Также президент посетил командный пункт 3-й отдельной штурмовой бригады, выполняющей боевые задания в составе ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении.

"Во время открытой беседы обсудили наиболее актуальные вопросы. Спасибо каждому и каждому, кто защищает наше государство и людей, кто приближает нашу победу!", – отметил глава государства.

Президент посетил командный пункт 3 ОШБр: видео