"Хорошие проекты": у Зеленского заинтриговали результатами визита в Данию

Владимир Зеленский 3 июля посетил Данию по случаю официальной церемонии открытия ее председательства в Совете ЕС. В Офисе президента рассказали некоторые детали этого визита.

Там заинтриговали результатами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОП Андрея Ермака.

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Украина и Дания планирует "хорошие проекты"

Ермак назвал визит Зеленского продуктивным.

Украинская команда встретилась с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Много о евроинтеграции и обороне говорили. Некоторые вещи пока озвучивать нельзя, но хорошие проекты планируем,

– заявил глава Офиса президента.

К слову, Владимир Зеленский также имел встречу с королем Фредериком X.

Они обсудили патронат над пострадавшими от войны областями, сотрудничество в военной медицине и проекты поддержки ветеранов.

Украинский президент также предложил компаниям Дании стать частью совместных проектов по протезированию и реабилитации.