Зеленский посетил передовую: на фронте продолжаются интенсивные обстрелы

Владимир Зеленский в четверг, 17 февраля, посетил передовую. В это время там продолжаются активные обстрелы: оккупанты продолжают открывать огонь.

На передовой президент осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, которые передали подразделениям ВСУ. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах FGM-148 Javelin и NLAW и гранатомете М141.

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Зеленский также осмотрел передовые позиции. Кроме того, украинский лидер ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ.

На передовой Зеленский общался с военными и вручил им подарки.

Горжусь вашим героизмом. Вы стоите на защите независимости Украины и даете достойный отпор врагу. Чувствуем постоянную гордость за наших защитников,

– подчеркнул президент.

Визит Зеленского в зону ООС

На Донбасс Зеленский прибыл еще 16 февраля – в День единства.

Президент совершает плановый визит в зону ООС.

Российские оккупанты 17 февраля начали активные обстрелы.

В то же время спикер президента Сергей Никифоров отметил, что маршруты передвижения из-за обстрелов не изменились.

Из-за обострения ситуации на Донбассе украинский лидер провел разговор с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

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