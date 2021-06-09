На таких патриотах держится оборона, – Зеленский посетил передовую и наградил бойцов

Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом на Донбасс. Он пообщался с военными на передовой и вручил им государственные награды и подарки.

Президент побывал в непосредственной близости к врагу: на позициях украинских защитников в 700 метрах от боевиков.

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Зеленский на передовой

Президент Украины в прошлый раз был с рабочей поездкой на Донбассе в конце апреля. Он отметил, что ситуация несколько улучшилась: количество обстрелов уменьшилось. Это фиксируют и военные.

Относительно цели поездки Зеленский отметил: важно слышать информацию с фронта непосредственно от защитников. И важно лично им сообщать о том, что власти делают для прекращения огня.

В твиттере Зеленский написал, что видит в бойцах полное понимание и уверенность.

Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу у наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона,

– написал Зеленский.

Зеленский посетил бойцов на передовой и раздал награды / Фото Офиса Президента