Президент побував у безпосередній близкості до ворога: на позиціях українських захисників за 700 метрів від бойовиків.

Важливо Україна ніколи не вестиме перемовин з ватажками окупантів, – МЗС

Зеленський на передовій

Президент України минулого разу був із робочою поїздкою на Донбасі наприкінці квітня. Він відзначив, що ситуація дещо покращала: кількість обстрілів зменшилася. Це фіксують і військові.

Щодо мети поїздки Зеленський зазначив: важливо чути інформацію з фронту безпосередньо від захисників. І важливо особисто їм повідомляти про те, що влада робить для припинення вогню.

У твітері Зеленський написав, що бачить у бійцях повне розуміння і впевненість.

Дуже важливо почути з перших вуст про ситуацію на лінії фронту й розповісти нашим захисникам, що ми робимо для встановлення миру. Бачу в наших бійців повне розуміння ситуації, спокій і впевненість. На таких патріотах тримається оборона,

– написав Зеленський.

Зеленський відвідав бійців на передовій і роздав нагороди / Фото Офісу Президента