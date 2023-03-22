В ходе рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Владимир Зеленский 22 марта снова приехал к военным, находящимся на Бахмутском направлении.

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Как прошла поездка

Президент пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

Честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины,

– сказал Владимир Зеленский.

Также военные рассказали Зеленскому об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта, и почтили минутой молчания память павших защитников.

Президент вручил защитникам награды

Президент вручил находящимся на фронте и госпитале военнослужащим государственные награды. В частности, орден "Золотая Звезда" от Главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины.

Защитник непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении города Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Также под его руководством подразделения уничтожили большое количество вражеской техники. При этом он присутствовал во время операций.

Также глава государства вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, княгини Ольги ІІІ степени и Даниила Галицкого представителям Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Зеленский приехал на Бахмутское направление: фото ОП