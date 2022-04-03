Зеленский посетил пограничников, получивших ранения в боях за Харьков, Чернигов, Гостомель

Президент Владимир Зеленский посетил раненых пограничников, получивших ранения в боях с оккупантами. Глава государства наградил украинских защитников.

Президент наградил восьмерых защитников

Зеленский посетил пограничников, проходящих лечение в Главном военно-медицинском клиническом центре. Они получили ранения в боях за Харьков, Чернигов, Гостомель и во время столкновений с ДРГ врага.

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Глава государства наградил восьмерых украинских защитников.

Зеленский вручил государственные награды пограничникам из разных подразделений за "личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Награждены были отмечены медалями "За военную службу Украины" и "Защитнику Отчизны".

Кроме того, государственную награду получил врач ортопед-травматолог медицинского учреждения.

Зеленский наградил пограничников / Фото ОП

Зеленский наградил пограничников / Фото ОП

Зеленский наградил пограничников / Фото ОП

Зеленский наградил пограничников / Фото ОП

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