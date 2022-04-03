Президент нагородив вісьмох захисників

Зеленський відвідав прикордонників, які проходять лікування у Головному військово-медичному клінічному центрі. Вони дістали поранення у боях за Харків, Чернігів, Гостомель та під час зіткнень з ДРГ ворога.

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Глава держави нагородив вісьмох українських захисників.

Зеленський вручив державні нагороди прикордонникам з різних підрозділів за "особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Нагороджені були відзначені медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Окрім того, державну нагороду отримав лікар ортопед-травматолог медичного закладу.



Зеленський нагородив прикордонників / Фото ОП



Зеленський нагородив прикордонників / Фото ОП



Зеленський нагородив прикордонників / Фото ОП



Зеленський нагородив прикордонників / Фото ОП

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