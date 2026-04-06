Раньше была под влиянием России: политический эксперт объяснил, что Украине даст сотрудничество с Сирией

Украинский президент Владимир Зеленсткий совершил визит в Сирию, где провел встречу с лидером страны Ахмедом аль-Шараа. Сотрудничество с Дамаском имеет важное значение для Киева на фоне событий, происходящих на Ближнем Востоке.

Об этом рассказал 24 Каналу доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что Сирия сегодня пытается получать максимальные геополитические преференции. В то же время Украине выгодно сотрудничество с этой страной.

О чем Зеленский мог договариваться в Сирии?

Городницкий заметил, что многие критикуют Ахмеда аль-Шараа из-за того, что он еще достаточно недавно считался террористом и американцы за его "голову" давали 10 миллионов долларов. Однако конъюнктура изменилась, и сейчас он уже является дипломатом, который сменил военный мундир на костюм и здоровается с лидерами стран.

Задача Украины – усилить свое влияние на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, потому что она, к сожалению, длительное время находилась под влиянием России. В стране даже до сих пор остаются две военные базы. Поэтому Киеву нужно усилить свое влияние через средства военного сдерживания,

– объяснил политический эксперт.

Украина может продавать свое вооружение, свой контроль над ним. На сегодня ни одна страна не может предложить альтернативу против борьбы с "Шахедами" – только наше государство, которое является фактически монополистом в этом направлении. Даже у россиян, по его мнению, нет такого опыта.

К слову. Политолог Петр Олещук объяснил важность визита президента Украины в Сирию. По его мнению, Киев не только восстановил отношения с Дамаском во главе с Ахмедом аш-Шараа, но и выводит их на новый уровень. Он предположил, что возможны "определенные соглашения" по военно-техническим вопросам и продовольственной безопасности. Украина имеет собственные интересы на Ближнем Востоке.

Поэтому Владимир Зеленский, используя эти возможности, делает турне по странам Ближнего Востока и не только, которые заинтересованы в украинском вооружении. Эти страны между собой коммуницируют, в частности Турция, которая, по его словам, вероятно, пролоббировала визит Зеленского в Сирию.

Это очень интересная возможность получить больше преференций нормальное общение и новых партнеров по разным направлениям, в частности, энергетических. Сейчас обсуждается прокладка нового нефтегазового трубопровода, к которому присоединятся Катар, Турция которая станет хабом. А Украина также им будет пользоваться,

– отметил Андрей Городницкий.

В то же время, как отметил доктор философии, еще рано говорить о результатах турне Зеленского по Ближнему Востоку, потому что это должно быть долгосрочное сотрудничество.

