Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американист Александра Филипенко, отметив, что тема Украины была одной из важнейших в повестке дня для американских политиков. Хотя с начала ударов Ирана по Израилю внимание США было сосредоточено именно на Ближнем Востоке.

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Как визит Зеленского мог повлиять на выборы в США

Накануне выборов американцев интересуют исключительно их внутренние вопросы. Население хочет знать об инфляции, зарплатах, профсоюзах, безопасности в школах. Внешняя политика в это время всегда отходит на второй план.

Но благодаря визиту Владимира Зеленского, проведению заседания Совбеза ООН по Украине и активным выступлениям различных политиков – внимание общественности снова сфокусировано на Украине,

– отметила Александра Филипенко.

Совсем не случайно Камала Харрис сейчас вкладывает средства в 3 штата, где ее поддержка нестабильна. Говорится о Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Стоит понимать, что часто на результаты выборов влияют голоса от штатов, в которых население до последнего сомневается.

Например, для победы в 2020 году Джо Байден набрал в штате Пенсильвания на 80 тысяч голосов больше. Именно они стали победными. При этом в штате проживает 700 тысяч избирателей польского происхождения, 120 тысяч украинского и 80 тысяч литовского. В целом это почти миллион человек.

Напомню, что результаты выборов решили всего лишь 80 тысяч голосов. В других штатах такая же ситуация. Поэтому недаром команда Харрис запустила 3 рекламных ролика, в которых показывают защиту союзников США, в том числе и Украины,

– отметила Александра Филипенко.

Для противовеса в видеороликах напомнили, как на начало войны еще в 2014 году реагировала Камала Харрис и что в этот момент говорил Джей Ди Вэнс – кандидат в вице-президенты от Дональда Трампа. Тогда он заявил, что ему безразлично на то, что происходит в Украине, а сам Трамп вообще хвалил Владимира Путина.

"Поэтому совсем неслучайно такое серьезное внимание обращают на избирателей украинского, польского и литовского происхождения. Ведь эти голоса будут принципиально важны в штатах, где поддержка колеблется", – подчеркнула политолог-американист.