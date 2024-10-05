Про це 24 Каналу розповіла політолог-американіст Олександра Філіпенко, зауваживши, що тема України була однією з найважливіших у порядку денному для американських політиків. Хоча з початку ударів Ірану по Ізраїлю увага США була зосереджена саме на Близькому Сході.

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Як візит Зеленського міг вплинути на вибори у США

Напередодні виборів американців цікавлять виключно їхні внутрішні питання. Населення хоче знати про інфляцію, зарплати, профспілки, безпеку в школах. Зовнішня політика у цей час завжди відходить на другий план.

Але завдяки візиту Володимира Зеленського, проведенню засідання Радбезу ООН щодо України та активним виступам різних політиків – увага громадськості знову сфокусована на Україні,

– зауважила Олександра Філіпенко.

Зовсім невипадково Камала Гарріс зараз вкладає кошти у 3 штати, де її підтримка нестабільна. Мовиться про Пенсільванію, Мічиган та Вісконсин. Варто розуміти, що часто на результати виборів впливають голоси від штатів, в яких населення до останнього сумнівається.

Наприклад, для перемоги у 2020 році Джо Байден набрав у штаті Пенсільванія на 80 тисяч голосів більше. Саме вони стали переможними. При цьому у штаті проживає 700 тисяч виборців польського походження, 120 тисяч українського та 80 тисяч литовського. Загалом це майже мільйон людей.

Нагадаю, що результати виборів вирішили всього лиш 80 тисяч голосів. В інших штатах така сама ситуація. Тому недаремно команда Гарріс запустила 3 рекламних ролики, у яких показують захист союзників США, зокрема й України,

– зауважила Олександра Філіпенко.

Для противаги у відеороликах нагадали, як на початок війни ще у 2014 році реагувала Камала Гарріс і що в цей момент казав Джей Ді Венс – кандидат у віцепрезиденти від Дональда Трампа. Тоді він заявив, що йому байдуже на те, що відбувається в Україні, а сам Трамп взагалі хвалив Владіміра Путіна.

"Тому зовсім невипадково таку серйозну увагу звертають на виборців українського, польського та литовського походження. Адже ці голоси будуть принципово важливі у штатах, де підтримка коливається", – наголосила політолог-американіст.