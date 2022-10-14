Несокрушимые, а поэтому – независимые, – Зеленский посетил военный госпиталь в День защитников

В День защитников и защитниц Владимир Зеленский посетил военных и медиков в госпитале. Президент поблагодарил за службу и вручил им награды.

Украинский лидер побывал в реанимационном и травматологическом отделениях. Президент узнал о травмах бойцов, ходе лечения и выздоровлении.

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Зеленский вручил награды военным и медикам

Наши защитники и защитницы! Сильные, а потому мы свободны. Несокрушимые, а потому мы независимы. Неоднократно доказавшие: агрессору никогда не удастся победить украинский народ! Спасибо за защиту нашего государства,

– сказал Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Владимир Зеленский также в военном госпитале пообщался с:

ранеными военными и вручил им награды за мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

медицинским персоналом и вручил им награды за самоотверженность и профессионализм, оказание медицинской помощи и сохранение жизни людей в условиях военного положения.

Президент Украины поблагодарил наших бойцов и пожелал им скорейшего выздоровления.

"Вы также являетесь защитниками Украины, поскольку сохраняете жизнь наших воинов. Все бойцы говорят, что наши врачи – высочайшего класса. Спасибо вам и вашим семьям за то, что вы у нас такие есть", – сказал Зеленский медикам.

Зеленский посетил военный госпиталь: смотрите видео

В Офисе Президента заверили , что с начала полномасштабного вторжения России в госпитале создали действенную систему эвакуации раненых на соответствующее лечение.

С конца февраля медучреждение оказывает высокоспециализированную помощь раненым, травмированным и больным военнослужащим, из них более 60% восстановились и вернулись в боевые подразделения,

– говорится в сообщении.

По данным Офиса Президента, госпиталь постоянно помогает украинским военным, освобожденным из плена, ведь там отлажена система психологической реабилитации.

Зеленский посетил раненых военных / Фото ОП

Зеленский поздравил защитников и защитниц

Стоит вспомнить, что Владимир Зеленский в День защитников и защитниц поблагодарил тех, кто ежедневно и без устали защищает наше государство. Президент также отметил, что наши защитники борются за свободу для всех последующих поколений.

Абсолютные герои. Люди с прописной буквы. Наши защитники и защитницы,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский опубликовал ролик, в котором можно увидеть нарезки из жизни мирных жителей, от врага обороняющих украинские военные и самих защитников во время выполнения титанической работы.

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В ролике были те, благодаря кому мы рады и плачем, когда видим поднятые над деоккупированными населенными пунктами флаги Украины, те, кто рискует собственными жизнями для того, чтобы все мы могли жить, работать и поддерживать войско.



Как можно отблагодарить и поддержать защитников и защитниц / Инфографика 24 канала

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