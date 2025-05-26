Зеленский в среду совершит важный визит заграницу, – Spiegel

28 мая, в среду, президент Зеленский прибудет в немецкую столицу. Ожидается, что они с канцлером Мерцом обсудят возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией.

По информации Spiegel, Мерц также планирует проинформировать украинского президента о подготовке нового пакета санкций ЕС против России, передает 24 Канал.

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Что ожидать от визита в Берлин

Зеленский также встретится в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Благодаря этому спонтанно запланированному визиту Мерц и Зеленский хотят поддержать динамику европейских усилий, направленных на серьезные переговоры. Кроме этого, речь пойдет и о дальнейшей военной поддержке Украины.

Публично новое правительство Германии больше не хочет говорить так открыто, как раньше, о поставках оружия. Но за кулисами продолжаются дискуссии, в частности относительно того, как Берлин может помочь украинской оборонной промышленности в производстве дальнобойного вооружения.

Заметим, что 26 мая Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Германия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Украине. С высокой вероятностью, Германия готовится к передаче Киеву Taurus. Речь идет о 100 – 150 крылатых ракетах.