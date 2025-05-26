За інформацією Spiegel, Мерц також планує поінформувати українського президента про підготовку нового пакету санкцій ЄС проти Росії, передає 24 Канал.

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Що очікувати від візиту у Берлін

Зеленський також зустрінеться у Берліні з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Завдяки цьому спонтанно запланованому візиту Мерц і Зеленський хочуть підтримати динаміку європейських зусиль, спрямованих на серйозні переговори. Окрім цього, йтиметься і про подальшу військову підтримку України.

Публічно новий уряд Німеччини більше не хоче говорити так відкрито, як раніше, про постачання зброї. Але за лаштунками тривають дискусії, зокрема щодо того, як Берлін може допомогти українській оборонній промисловості у виробництві далекобійного озброєння.

Зауважимо, що 26 травня Фрідріх Мерц повідомив, що Британія, Німеччина, Франція та США зняли обмеження на далекобійність зброї, яку постачають Україні. З високою ймовірністю, Німеччина готується до передачі Києву Taurus. Йдеться про 100 – 150 крилатих ракет.