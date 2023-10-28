Зеленский в скором времени может посетить Латинскую Америку

Глава нашего государства совсем скоро может посетить Латинскую Америку. В то же время, детали возможного визита не разглашались.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Бразилию, однако пока неизвестно, когда это произойдет. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Он может поехать и в другие страны региона

По словам Кулебы, визит Зеленского в Бразилию может состояться "вскоре". Он отметил, что "над этим работают".

Кроме того, министр иностранных дел рассказал, что после поездки Зеленского в Бразилию может быть запланирован визит в другие страны региона.

Аргентина включена в список из-за значительного присутствия украинцев в стране и за гуманитарную помощь, которую она нам оказала,

– сказал Кулеба.

Кроме этого, Кулеба поблагодарил Бразилию за экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое она созвала после удара России по селу Гроза, что в Харьковской области.

Глава МИД также отметил участие Бразилии в консультациях по украинской Формуле мира. Он рассказал, что скоро будет назначена новая встреча. Кулеба подчеркнул, что это "хороший знак" для отношений между двумя странами.

Зеленский встречался с президентом Бразилии в сентябре