Зеленский посетит Ирландию по дороге в США, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля должен встретиться с Трампом в США. Планируется, что он также посетит Ирландию на пути в Штаты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой The Guardian.

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Зеленский уже вылетел в направлении США

В аэропорту Зеленского встретит премьер-министр Ирландии Михал Мартин.

Без Европы ничего не должно быть. Вместе с нашими партнерами из ЕС Ирландия будет продолжать наращивать глобальную поддержку для всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира на условиях Украины, который поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и основывается на уважении принципов Устава ООН и международного права,

– ранее заявлял министр Ирландии по европейским делам и обороне Томас Бирн.

Известно, что президентский самолет на борту с Зеленским в полдень 27 февраля вылетел из Польши в направлении США.

Там уже работает украинская команда и готовится к переговорам по соглашению о ископаемых.