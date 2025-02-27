Зеленский посетит Ирландию по дороге в США, – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля должен встретиться с Трампом в США. Планируется, что он также посетит Ирландию на пути в Штаты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой The Guardian.
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Зеленский уже вылетел в направлении США
В аэропорту Зеленского встретит премьер-министр Ирландии Михал Мартин.
Без Европы ничего не должно быть. Вместе с нашими партнерами из ЕС Ирландия будет продолжать наращивать глобальную поддержку для всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира на условиях Украины, который поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и основывается на уважении принципов Устава ООН и международного права,
– ранее заявлял министр Ирландии по европейским делам и обороне Томас Бирн.
Известно, что президентский самолет на борту с Зеленским в полдень 27 февраля вылетел из Польши в направлении США.
Там уже работает украинская команда и готовится к переговорам по соглашению о ископаемых.